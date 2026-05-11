Психолог назвала причины воскресной тревоги у россиян
Психолог Макарова: тревожность перед работой является серьезным сигналом
Испытывать легкое сожаление в конце выходных — естественно. Однако в некоторых случаях «воскресная тревожность» перерастает в тяжелое состояние с бессонницей и сердцебиением, требующее вмешательства специалиста.
Где проходит граница нормы, «Газете.Ru» объяснила клинический психолог, нейропсихолог Кира Макарова. По словам эксперта, вариант нормы — это сиюминутная грусть, которая не мешает сну и проходит с началом рабочего дня. Повод для беспокойства возникает, если тревога становится навязчивой — появляется уже в субботу, сопровождается страхом перед работой, тахикардией, головными болями и бессонницей.
Психолог выделила основные причины «воскресной каторги»:
- хроническая неудовлетворенность работой;
- эффект незавершенного действия (нехватка времени на задачи);
- перфекционизм и низкая самооценка;
- начинающееся эмоциональное выгорание.
Макарова предупредила — опасными маркерами являются ангедония (неспособность радоваться привычным вещам), раздражение, чувство пустоты, а также замедление движений и речи. Самыми тревожными сигналами она назвала стойкое бессилие и мысли о нежелании жить.
Среди ошибок, усиливающих тревогу, специалист перечислила «генеральную уборку» в выходные, бурные вечеринки, работу в нерабочее время и употребление алкоголя, который нарушает структуру сна. Для снижения кортизола психолог порекомендовала — завершать дела в пятницу, гулять на природе, планировать воскресный вечер, а также использовать дыхательную технику четыре-шесть-восемь.
Обратиться за помощью, по словам эксперта, необходимо, если тревога не снимается отдыхом, появились стойкая бессонница или тахикардия, а мысли о работе вызывают желание заболеть.
«Не занимайтесь самолечением. Антидепрессанты принимаются только по назначению психиатра», — резюмировала Макарова.Она добавила, что такое состояние — не лень и не слабость, а сигнал нервной системы, требующий внимания.