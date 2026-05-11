Психолог назвала причины воскресной тревоги у россиян

11 мая 2026, 12:02

Психолог Макарова: тревожность перед работой является серьезным сигналом

Испытывать легкое сожаление в конце выходных — естественно. Однако в некоторых случаях «воскресная тревожность» перерастает в тяжелое состояние с бессонницей и сердцебиением, требующее вмешательства специалиста.





Где проходит граница нормы, «Газете.Ru» объяснила клинический психолог, нейропсихолог Кира Макарова. По словам эксперта, вариант нормы — это сиюминутная грусть, которая не мешает сну и проходит с началом рабочего дня. Повод для беспокойства возникает, если тревога становится навязчивой — появляется уже в субботу, сопровождается страхом перед работой, тахикардией, головными болями и бессонницей.



Психолог выделила основные причины «воскресной каторги»:





хроническая неудовлетворенность работой;

эффект незавершенного действия (нехватка времени на задачи);

перфекционизм и низкая самооценка;

начинающееся эмоциональное выгорание.

«Не занимайтесь самолечением. Антидепрессанты принимаются только по назначению психиатра», — резюмировала Макарова.



