«Не поломка»: Психолог объяснила, из-за чего появляется кризис среднего возраста

Психолог Сальникова: кризис среднего возраста — не поломка, а знак взросления

Кризис среднего возраста рано или поздно настигает всех. Многие боятся того, что этот период затянется и поломает психику.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что пугающее состояние «внутреннего дна» между 30 и 40 годами — это такая же норма, как подростковый бунт. Это не конец, а этап взросления, который нужно научиться проживать, а не глушить.





«Многие приходят в кабинет с запросом: "Со мной что-то не так, меня раздирает изнутри, я обесцениваю всё, чего добился". С точки зрения возрастной психологии, это звучит иначе: "Со мной всё отлично, я просто вхожу в кризис". Мы не можем повзрослеть, пока его не пройдем», — отметила она.

«У мужчин этот кризис чаще завязан на дихотомии "достижения против желаний". Это та самая середина, где сталкиваются две реальности: что хотел в 20 лет и что имею в 35», — пояснила Сальникова.

«Это хорошо. Если кризис у вас наступил — значит, вы идете по нормальному, здоровому пути развития», — подчеркнула психолог.