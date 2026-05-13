«Не поломка»: Психолог объяснила, из-за чего появляется кризис среднего возраста
Кризис среднего возраста рано или поздно настигает всех. Многие боятся того, что этот период затянется и поломает психику.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что пугающее состояние «внутреннего дна» между 30 и 40 годами — это такая же норма, как подростковый бунт. Это не конец, а этап взросления, который нужно научиться проживать, а не глушить.
«Многие приходят в кабинет с запросом: "Со мной что-то не так, меня раздирает изнутри, я обесцениваю всё, чего добился". С точки зрения возрастной психологии, это звучит иначе: "Со мной всё отлично, я просто вхожу в кризис". Мы не можем повзрослеть, пока его не пройдем», — отметила она.
Сегодня возрастные границы сдвинулись. Базово мы ориентируемся на период с 30 до 40 лет, но у психологически зрелых людей он может наступить в 27–28, а у женщин — сместиться из-за декрета. Эксперт заметила, что пока дети маленькие, смысл жизни уже есть, кризис отодвигается. Но как только ребенок становится самостоятельнее, женщина смотрит на себя и задает роковой вопрос: «А где моя жизнь и карьера?»
«У мужчин этот кризис чаще завязан на дихотомии "достижения против желаний". Это та самая середина, где сталкиваются две реальности: что хотел в 20 лет и что имею в 35», — пояснила Сальникова.
Она призвала не бояться этого состояния, даже если оно сопровождается обесцениванием прошлого. Это не ошибка нервной системы.
«Это хорошо. Если кризис у вас наступил — значит, вы идете по нормальному, здоровому пути развития», — подчеркнула психолог.