«Прямая взаимосвязь»: Экономист рассказал, как повышение МРОТ сказывается на социальных пособиях

11 марта 2026, 11:30

Экономист Сафонов: прямой взаимосвязи между МРОТ и социальными пособиями нет

Фото: iStock/Natalia Ivanova

К 2030 году величину минимальной заработной платы планируется повысить как минимум на 8 тысяч рублей, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом субъекты России сохранят право устанавливать собственный порог минимального дохода для работников, который может быть выше федерального уровня. Напомним, что с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля.





Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Радио 1» заявил, что экономика в России разная: кто-то видит рост реальной заработной платы, кто-то нет.





«Есть малый бизнес, который платит маленькие деньги, и найти другую занятость в регионе не представляется возможным. Есть бюджетные отрасли, где индексация идёт строго по инфляции. А есть высококлассные производства, где рост опережает инфляцию. Картинка везде разная», — сказал он.

«Это раньше пособия привязывались к МРОТ, а сейчас он связан только с двумя-тремя видами: пособие по безработице, минимальное пособие по нетрудоспособности и пособие по беременности и родам для неработающих», — объяснил экономист.

«Это увеличит себестоимость в два раза. Нам как потребителям это не понравится — платить в два раза больше за ту же продукцию. Повышение должно быть аккуратным, чтобы через адаптацию работодателей и повышение производительности труда оно не сказывалось на инфляции», — подчеркнул Сафонов.