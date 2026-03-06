В России наблюдаются массовые увольнения
Число увольнений в России увеличилось на 59% в 4-м квартале 2025 года. За три месяца работу потеряли 32,6 тысячи человек, что значительно выше показателей первого квартала, когда уволили 21,8 тысячи. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Наибольшее количество сокращений произошло в сфере госуправления и обеспечения безопасности, где уволили 4900 работников. В здравоохранении и социальных услугах потеряли 4600 человек, а в образовании — 3800. Обрабатывающие производства также не остались в стороне, с сокращением 3900 сотрудников.
Партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина отметила, что говорить о системном ухудшении на рынке труда пока рано. Бизнес адаптируется к высоким процентным ставкам и низкой инвестиционной активности. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов добавил, что многие частные компании пытаются убедить работников уволиться по собственному желанию.
По прогнозам экономистов, сокращения продолжатся, особенно в сфере управления и благоустройства. Ожидается снижение числа открытых вакансий и замедление роста зарплат, как заявила главный экономист «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова.
