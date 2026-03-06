В России наблюдаются массовые увольнения

06 марта 2026, 08:44

В 4-м квартале 2025-го число сокращений в России выросло на 59 процентов

Фото: iStock/catalis

Число увольнений в России увеличилось на 59% в 4-м квартале 2025 года. За три месяца работу потеряли 32,6 тысячи человек, что значительно выше показателей первого квартала, когда уволили 21,8 тысячи. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.