Аналитик ответила, как конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на российской нефти

Экономист Беленькая: покупки российской нефти могут вырасти из-за конфликта
Фото: istockphoto/bashta

Китай и Индия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке могут нарастить закупки российской нефти и газа.



Об этом в комментарии «Татар-информу» рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая. Кроме того, интерес к поставкам может проявиться и у других стран.

Эксперт пояснила, что перебои с отгрузками из Персидского залива и подорожание нефти усиливают нагрузку на крупнейших азиатских импортёров. Беленькая напомнила, что через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и значительная доля экспорта СПГ. На фоне сообщений о его закрытии и фактических ограничений судоходства уже выросли цены на нефть, а также стоимость фрахта, страхования и логистики.

Аналитик резюмировала, что если мировые потоки поставок начнут перераспределяться, Россия как крупный экспортёр энергоресурсов может получить дополнительное преимущество. Однако масштаб и длительность эффекта будут зависеть от того, насколько затяжным окажется конфликт и сохранятся ли сбои в ближневосточных поставках.

Никита Кротов

