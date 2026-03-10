В Москве водитель такси надругался над пассажиркой во время поездки
Суд в Москве арестовал водителя такси по делу о насилии над пассажиркой
Суд в Москве отправил под арест водителя такси, который надругался над пассажиркой. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.
По версии следствия, мужчина во время поездки совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 24-летней девушки. После случившегося водитель скрылся, а потерпевшая обратилась в полицию.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Сообщается, что ему 49 лет. За совершённое им преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
