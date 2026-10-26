26 октября 2026, 15:19

Фото: iStock/Natalia Ivanova

В России с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда увеличат до 28 935 рублей. Рост составит 1842 рубля, или 6,8%. Индексация повлияет на доходы миллионов работников и на расчет ряда выплат. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Каким станет МРОТ в 2027 году Что такое минимальный размер оплаты труда На какие выплаты повлияет повышение МРОТ Как повышение отразится на бизнесе и зарплатах

Каким станет МРОТ в 2027 году

Что такое минимальный размер оплаты труда

Фото: iStock/Oleg Elkov

На какие выплаты повлияет повышение МРОТ

Как повышение отразится на бизнесе и зарплатах