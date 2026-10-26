МРОТ вырастет почти до 29 тысяч рублей: кого затронет повышение в 2027 году?
В России с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда увеличат до 28 935 рублей. Рост составит 1842 рубля, или 6,8%. Индексация повлияет на доходы миллионов работников и на расчет ряда выплат. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Каким станет МРОТ в 2027 годуМинистр труда и социальной защиты Антон Котяков 16 октября сообщил о планах повысить МРОТ до 28 935 рублей. Сейчас минимальная зарплата в стране составляет 27 093 рубля. Власти планируют провести индексацию с учетом ожидаемой инфляции по итогам 2026 года. К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен достичь 35 тысяч рублей.
Что такое минимальный размер оплаты трудаМРОТ определяет нижнюю границу месячной зарплаты сотрудника, работающего на полную ставку. Работодатель не может платить меньше этой суммы, если человек полностью отработал месяц и выполнил трудовые обязанности. Конституция России запрещает устанавливать МРОТ ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Сейчас средний показатель по стране достигает 20 644 рублей. По приведенным данным, около 4,5 млн человек в России получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Среди них есть сотрудники государственных учреждений и частных компаний.
На какие выплаты повлияет повышение МРОТУвеличение показателя затронет отпускные и командировочные. Если средний дневной заработок сотрудника за расчетный период оказался ниже минимального уровня, бухгалтерия ориентируется на МРОТ. В результате сумма выплаты возрастает. Размер минимальной базы для больничного тоже связан с этой величиной. Такой порядок действует, когда у работника не было дохода в расчетном периоде, его трудовой стаж не превышает шесть месяцев или средний заработок оказался слишком низким. МРОТ применяют и при основаниях для уменьшения пособия по нетрудоспособности.
Похожий принцип используют при расчете пособия по беременности и родам. Повышенный минимум важен для женщин без заработка за расчетный период, с низким доходом или небольшим страховым стажем. В регионах с районным коэффициентом сумму для расчета увеличивают на этот коэффициент. От МРОТ зависит и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его считают в размере 40% от минимальной зарплаты, если средний доход родителя не достигает установленного уровня. При этом единое пособие на детей и ряд других мер поддержки не привязаны к МРОТ. Для них действуют отдельные правила.