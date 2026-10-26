Землю накроет волна геомагнитных возмущений
В конце октября магнитосфера Земли может вновь столкнуться с геомагнитными возмущениями. Их причиной станет воздействие корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Согласно прогнозу ученых, который приводит Общественная Служба Новостей, примерно с 28 октября наша планета начнет испытывать влияние очередной корональной дыры. На солнечных снимках она расположена в экваториальной области слева от центра диска. Наиболее вероятными днями геомагнитных возмущений специалисты называют четверг и пятницу, 29 и 30 октября. При этом вероятность возникновения магнитных бурь пока остается невысокой.
В лаборатории также сообщили, что после событий минувших выходных геомагнитная обстановка полностью пришла в норму. По текущим оценкам, на Солнце не наблюдается значимых факторов, которые могли бы вызвать существенные изменения состояния магнитосферы Земли.
Вспышечная активность сейчас проявляется в нескольких недавно сформировавшихся активных областях, однако их мощность остается низкой. Более того, в этих зонах пока не образовались даже солнечные пятна. По прогнозам исследователей, в ближайшие дни активные области могут исчезнуть, что приведет к полному прекращению вспышечной активности.
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