Землю накроет волна геомагнитных возмущений

26 октября 2026, 12:09

РАН: 29 и 30 октября на Земле ожидаются геомагнитные возмущения

Фото: iStock/murat4art

В конце октября магнитосфера Земли может вновь столкнуться с геомагнитными возмущениями. Их причиной станет воздействие корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.