Международный центр изучения будущего хотят создать в России

26 октября 2026, 11:52

Фото: организаторы конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений»

Международный прогнозно-аналитический центр изучения будущего разных стран предложили создать в России. С соответствующей инициативой выступили на II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» в Санкт-Петербурге.