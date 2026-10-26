Международный центр изучения будущего хотят создать в России
Международный прогнозно-аналитический центр изучения будущего разных стран предложили создать в России. С соответствующей инициативой выступили на II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» в Санкт-Петербурге.
Идею поддержали 85% из почти тысячи участников исследования об образах будущего, проведенном экспертами Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил, что развитие социальной архитектуры уже приносит конкретные результаты: один из российский губернаторов вводит должность заместителя по социальной архитектуре, одна из крупнейших компаний создает соответствующее подразделение, а новый учебник, представленный на конференции, переведут на английский, китайский и язык фарси.
Центр планируют открыть на базе Института социальной архитектуры. Как подчеркнул его директор, профессор МГУ Сергей Володенков, перед разными странами стоят во многом схожие задачи — повышение качества жизни, укрепление общественного доверия, поиск ответов на социальные вызовы, — но у каждого государства свои образ будущего, ценности и приоритеты. По его словам, задача нового центра — создать пространство равноправного диалога, где страны смогут находить общие решения и совместно проектировать будущее, сохраняя суверенитет и идентичность.
В рамках конференции также прошла первая форсайт-сессия Международного молодежного клуба мечтателей имени Ю. Гагарина — «Молодежь как субъект будущего: личные стратегии и общее действие». Участники представили восемь концепций социально-архитектурных проектов — от финансовой безопасности и борьбы с буллингом до сохранения социальных и исторических ценностей, сообщил вице-президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки Лукас Адриан Гарсия.
Всего в конференции участвовали более 600 ученых, политологов, социологов, журналистов и практиков из 35 стран мира. Также мероприятие объединило экспертов из 90 городов России и порядка 120 ведущих университетов страны.
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