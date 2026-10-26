Каждый четвёртый одинокий человек использует ИИ для знакомств

26 октября 2026, 11:22

Исследование Match Group: ИИ всё чаще используют для флирта и знакомств

Фото: iStock/dikushin

Искусственный интеллект всё активнее используется в романтических знакомствах: нейросети помогают составлять анкеты, вести переписку и подбирать ответы потенциальным партнёрам. Согласно исследованию Match Group и Института Кинси, за год число пользователей ИИ в этой сфере выросло на 333%.





По данным исследования, результаты которых приводит издание argumenti.ru, 26% одиноких людей уже прибегают к помощи искусственного интеллекта при знакомствах и флирте. Среди тех, кто активно пользуется сервисами для поиска партнёров, этот показатель достигает 38%. Технология постепенно выходит за рамки экспериментов и становится частью современной культуры общения.



Нейросети используют преимущественно для повышения привлекательности профиля и упрощения коммуникации, а не для поиска партнёра вместо самого человека. Согласно опросу сервиса Arrows, проведённому в феврале 2026 года среди 1 008 одиноких жителей США, 54% респондентов применяли ИИ хотя бы на одном из этапов знакомства. В частности, алгоритмы помогали им редактировать анкеты, составлять сообщения и выбирать подходящие ответы в переписке.



Участники опроса, использовавшие нейросети, сообщили в среднем о 2,9 первых свидания за год. Среди тех, кто обходился без помощи ИИ, этот показатель составил 1,4. Таким образом, пользователи алгоритмов рассказали о 107% большем количестве первых свиданий по сравнению с остальными участниками исследования.



Способы применения технологии различаются в зависимости от пола. Женщины чаще мужчин используют ИИ для анализа переписки и получения рекомендаций по общению: об этом сообщили 52% опрошенных женщин и 39% мужчин. Мужчины, напротив, активнее обращаются к нейросетям для создания флиртующих фраз и подкатов — 41% против 27% среди женщин.



Различия наблюдаются и между поколениями. Наиболее активно ИИ в сфере знакомств применяют миллениалы: доля пользователей среди них составляет 58%. У представителей поколения Z показатель достигает 51%, а у поколения X — 48%.



В России отношение к использованию искусственного интеллекта для поиска романтического партнёра также преимущественно положительное. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», проведённому в мае 2025 года, 76% россиян одобряют идею сервиса для знакомств на основе ИИ, а 65% хотели бы попробовать подобные инструменты. При этом 24% респондентов готовы доверить нейросети организацию свидания, 20% — выбор подарка, а 19% — улучшение собственной анкеты.



Вместе с тем распространение подобных технологий вызывает вопросы об искренности общения. По данным исследования, 58% одиноких американцев считают использование ИИ для создания профилей или ведения переписки разновидностью «цифрового кэтфишинга» — представления потенциальному партнёру недостоверного образа себя. Ещё 20% опрошенных признались, что прекращали общение с человеком, заподозрив его в использовании нейросети.



При этом результаты слепого тестирования показали, что анкеты, созданные с помощью искусственного интеллекта, могут привлекать больше внимания, чем профили, написанные людьми самостоятельно. Интерес к сгенерированным ИИ анкетам проявили 36% участников, тогда как профили человеческого авторства заинтересовали 24%.



Ещё одной проблемой стал «чатфишинг» — практика, при которой человек поручает нейросети писать сообщения за себя, оставляя собеседника в неведении об истинном авторстве текста. Согласно данным Norton, 60% пользователей онлайн-знакомств подозревают, что уже получали сообщения, созданные искусственным интеллектом.



Исследователь Института Кинси Джастин Гарсия обратил внимание на то, что применение подобных инструментов может подрывать доверие между потенциальными партнёрами:





«Весь смысл ранних свиданий — установить доверие. Если у меня есть ощущение, что вы не настоящий, это подрывает всё сразу».