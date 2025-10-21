В Госдуме хотят добавить в рекламу энергетиков предупреждения о вреде здоровью

21 октября 2025, 13:50

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, который обяжет производителей энергетических напитков указывать в рекламе предупреждение о вреде их чрезмерного употребления. Посыл будет направлен в первую очередь на подростков и детей, сообщает Telegram-канал Readovka.