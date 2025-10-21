В Госдуме хотят добавить в рекламу энергетиков предупреждения о вреде здоровью
Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, который обяжет производителей энергетических напитков указывать в рекламе предупреждение о вреде их чрезмерного употребления. Посыл будет направлен в первую очередь на подростков и детей, сообщает Telegram-канал Readovka.
Согласно документу, в рекламных роликах и баннерах нельзя будет упоминать наличие витаминов или биологически активных добавок в составе напитков. Законопроект уже поддержала фракция «Единая Россия». В партии подчеркнули, что к ним поступает множество жалоб от родителей, обеспокоенных зависимостью подростков от «энергетиков».
Если инициативу одобрят в окончательном чтении, предупреждения о вреде появятся во всех видах рекламы — от наружных плакатов до интернет-площадок.
Напомним, с 1 марта 2025 года в России действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. По словам депутатов, мера уже дала положительный эффект. В некоторых регионах, например в Свердловской области, рассматривается возможность полного запрета розничной торговли бодрящими напитками.
