«Спаивает россиян»: Милонов и блогер Степанова объявили войну Виктории Боне
Блогер Степанова поддержала идею Милонова посадить Боню за пропаганду наркотиков
Психолог и блогер Вероника Степанова в своём Telegram-канале поддержала инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, который призвал привлечь к ответственности телеведущую Викторию Боню.
Милонов заявил, что приложит все усилия, чтобы Боню и подобных ей личностей отправили в места лишения свободы. Депутат обвинил телеведущую в пропаганде наркотиков. Он выразил мнение, что Виктория «спаивает» граждан России.
Политик задался вопросом, почему другие депутаты и правоохранительные органы не обратили внимание на эту тему.
«Я непременно сделаю всё, чтобы Боню и ей подобных личностей отправили на нары», — сообщил парламентарий.Вероника Степанова написала, что поддерживает инициативу Виталия Милонова. Напомним, что в июне 2025 года суд уже оштрафовал Боню на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.
Ранее Виктория Боня подала в суд на обвинившую её в проституции невесту Григория Лепса.