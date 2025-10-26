«Спаивает россиян»: Милонов и блогер Степанова объявили войну Виктории Боне

26 октября 2025, 13:08

Блогер Степанова поддержала идею Милонова посадить Боню за пропаганду наркотиков

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Психолог и блогер Вероника Степанова в своём Telegram-канале поддержала инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, который призвал привлечь к ответственности телеведущую Викторию Боню.





Милонов заявил, что приложит все усилия, чтобы Боню и подобных ей личностей отправили в места лишения свободы. Депутат обвинил телеведущую в пропаганде наркотиков. Он выразил мнение, что Виктория «спаивает» граждан России.



Политик задался вопросом, почему другие депутаты и правоохранительные органы не обратили внимание на эту тему.

«Я непременно сделаю всё, чтобы Боню и ей подобных личностей отправили на нары», — сообщил парламентарий.

