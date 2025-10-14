В Госдуме призвали избавить Россию от Пугачёвой и её «наследников-русофобов»

14 октября 2025, 17:30

Депутат Милонов предложил лишить гражданства Аллу Пугачёву и её детей

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой лишить российского гражданства Аллу Пугачёву и её детей.





В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов пояснил, что певица воспитывает своих наследников в государствах, которые Москва относит к недружественным.

«Что эти дети унаследуют? Они вырастут самыми настоящими русофобами. И кому они будут нужны потом с такой нелюбовью к России? Нашей стране такое наследие точно не нужно. Поэтому я считаю, что предателей и их детей необходимо избавлять от гражданства той страны, о которой они с такой ненавистью сегодня говорят», — сказал политик.

