В Госдуме призвали избавить Россию от Пугачёвой и её «наследников-русофобов»
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой лишить российского гражданства Аллу Пугачёву и её детей.
В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов пояснил, что певица воспитывает своих наследников в государствах, которые Москва относит к недружественным.
«Что эти дети унаследуют? Они вырастут самыми настоящими русофобами. И кому они будут нужны потом с такой нелюбовью к России? Нашей стране такое наследие точно не нужно. Поэтому я считаю, что предателей и их детей необходимо избавлять от гражданства той страны, о которой они с такой ненавистью сегодня говорят», — сказал политик.Милонов заявил, что дети Пугачёвой вряд ли захотят вернуться в Россию, так как российский менталитет им чужд. По его словам, они растут в среде с иной культурой и ценностями, которые поддерживают их родители.