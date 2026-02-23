«Мужчины любят поцелуи больше»: Психолог развенчал миф о брутальности
Психолог Идзиковский: у мужчин высокая ценность объятий
Исследование ВЦИОМ преподнесло сюрприз: вопреки стереотипам, именно мужчины оказались более тактильными и привязанными к поцелуям и объятиям.
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему сильный пол на самом деле острее нуждается в нежности, и связал это с эволюцией и воспитанием.
«Суровость и брутальность сильной половины человечества кажутся преувеличенными. Обнимашки и поцелуи нравятся мужчинам не меньше, чем женщинам. Просто им этого больше негде взять», — сказал он.
По словам эксперта, мальчиков с детства чаще ограничивают в проявлении чувств фразами «не плачь», «будь мужиком», что в результате во взрослом возрасте их ограничивает.
«Единственный легальный канал для получения тепла и тактильности для мужчины — партнёрша. Отсюда и такая высокая ценность объятий. В целом, все наши переживания базируются на плотском, и это выросло за миллиард лет эволюции. Человеческие отношения больше, чем это», — отметил он.
Идзиковский добавил, что с годами цинизм растёт, закрепляются какие-то качества, которые окончательно формируют характер и затрудняют отношения с другими людьми.