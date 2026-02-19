«Обжегшись, строят стены»: Психолог рассказал, почему с возрастом сложнее найти любовь

19 февраля 2026, 13:57

Психолог Идзиковский: после травм люди строят вокруг себя железобетонную стену

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Статистика говорит, что с годами найти партнёра сложнее. Но дело не только в морщинах или седине.





Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» признался, что многие люди находятся в состоянии «обожженности», и им нравится это «железобетонная стена».





«Если обжечься, то потом входишь в отношения с опаской. И чем мы старше, тем сложнее заводить новые социальные связи. Вращаясь в одном и том же кругу, количество потенциальных партнёров быстро исчерпывается. Чтобы найти новое, нужно прийти туда, где есть новые люди», — сказал он.

«Нужно задать себе вопросы, чтобы понять, нужно ли выходить из состояния защищенности: что я хочу? Какая цель? К чему я стремлюсь? Если вы хотите отношений, влюблённости и близости — имеет смысл с людьми общаться и знакомиться, даже если страшно», — резюмировал эксперт.