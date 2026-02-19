«Вежливый минимум»: Эксперт по этикету раскрыла, какую сумму дарить свадьбу в 2026 году
Эксперт Коломацкая: Сумма подарка на свадьбу должна покрывать место в ресторане
Размер денежного подарка на свадьбу зависит от региона и уровня торжества. В любом случае сумма должна как минимум покрывать стоимость места в ресторане. Об этом рассказала эксперт по этикету Надежда Коломацкая.
По ее словам, родственники должны дарить от 15 до 50 тысяч рублей, поскольку это близкий круг, и считается дурным тоном дарить мало. При этом лучшим друзьям стоит подарить от 10 до 30 тысяч рублей.
«Вы избранная семья, вы знаете, сколько сил и денег вложено в праздник, и ваш подарок подчёркивает эту близость, пояснила она. Друг, подруга или просто знакомый дарят от 7 до 10 тысяч рублей. Это базовый пакет: пять тысяч уходит на оплату вашего ужина и алкоголя, а две–пять тысяч — это ваш чистый подарок молодожёнам», — пояснила Коломацкая в разговоре с Life.ru.
Коллеги по этикету должны дарить от пяти до восьми тысяч рублей. Для одного человека вежливый минимум составляет порядка пяти тысяч рублей, для пары — от 15 до 20 тысяч. Такая сумма складывается из стоимости мест в ресторане за двоих, которая составляет порядка 10–20 тысяч рублей. Дарить меньше 15 тысяч за пару — значит заставить молодожёнов доплачивать за ваш визит, пояснила эксперт.
Коломацкая уточнила, что для Москвы и Санкт-Петербурга подарок на свадьбу должен быть около 7–10 тысяч рублей с человека. Однако если свадьба проходит в дорогом месте, то сумму принято увеличить на 30–50%, потому что в этом случае себестоимость присутствия гостя существенно выше.