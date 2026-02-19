Достижения.рф

«Снежные королевы»: Психолог объяснил «любовную холодность» россиянок

Психолог Идзиковский: женщина хочет встретить мужчину, успешнее себя
Фото: iStock/Mariia Vitkovska

ВЦИОМ недавно представил исследование, разделив россиян на четыре типажа по шкале любвеобильности. Самая неожиданная и обсуждаемая категория — «холодные» (21%), в которую попали преимущественно женщины.



Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему современные «снежные королевы» — это не стечение обстоятельств, а жесткая экономика отношений и социокультурный код.

«У нас есть социокультурный код на то, что женщина хочет мужчину более успешного, чем она сама. Соответственно, чем выше женщина, тем меньше выбора у неё становится. Это невыгодно с точки зрения брачного рынка»,— сказал он.

По словам эксперта, дискомфорт из-за успешности женщины в отношениях — это глобальный тренд для страны — такой же, как эмоциональная неблизость.

«Мы довольно северная страна, и у нас есть тренд на подавление эмоций. Чем люди живут севернее, тем у них скупее жесты. У нас не очень принято всё это было. Если человек привыкает подавлять свои эмоции в плане выражения, в плане испытывания — он тоже их распознаёт хуже и слабее», — объяснил Идзиковский.

Психолог добавил, что в целом с годами растет цинизм, закрепляются какие-то качества, психотравмы становятся окончательно формирующими характер. Люди поляризуются, личные качества становятся более выраженными. Это тоже мешает «подстройке» одного человека под другого.

Анастасия Панченко

