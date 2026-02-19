«Снежные королевы»: Психолог объяснил «любовную холодность» россиянок

19 февраля 2026, 13:57

Психолог Идзиковский: женщина хочет встретить мужчину, успешнее себя

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

ВЦИОМ недавно представил исследование, разделив россиян на четыре типажа по шкале любвеобильности. Самая неожиданная и обсуждаемая категория — «холодные» (21%), в которую попали преимущественно женщины.





Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему современные «снежные королевы» — это не стечение обстоятельств, а жесткая экономика отношений и социокультурный код.





«У нас есть социокультурный код на то, что женщина хочет мужчину более успешного, чем она сама. Соответственно, чем выше женщина, тем меньше выбора у неё становится. Это невыгодно с точки зрения брачного рынка»,— сказал он.

«Мы довольно северная страна, и у нас есть тренд на подавление эмоций. Чем люди живут севернее, тем у них скупее жесты. У нас не очень принято всё это было. Если человек привыкает подавлять свои эмоции в плане выражения, в плане испытывания — он тоже их распознаёт хуже и слабее», — объяснил Идзиковский.