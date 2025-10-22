«Мужчины об этом молчат»: Психолог рассказала про женский абьюз и как он проявляется

22 октября 2025, 12:09

Психолог Щанкина: мужчинам стыдно признавать абьюз своей женщины

Фото: iStock/Srdjanns74

Сегодня Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины.





Клинический психолог, основатель и директор АНО Центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что об абьюзивном отношении со стороны женщин не принято говорить, особенно в патриархальном обществе. Однако точно можно сказать, что женский абьюз отличается от мужского.





«Говоря языком "жертва" и "абьюзер", мы навешиваем ярлыки на людей. У насилия нет гендера, однако нельзя игнорировать насилие мужчин над женщинами, которого, к сожалению, достаточно много. Пострадавших от мужского насилия, конечно, будет в разы больше. Мужчина сильнее физически», — сказала она.

«Это две серьезные проблемы общества, которые наносят непоправимый ущерб каждому отдельному человеку, семье и обществу в целом. Любое насилие недопустимо в отношении другого человека: женщины, мужчины, ребенка — любого. Женщина априори слабее мужчины, и именно по этой причине её чаще воспринимают как «жертву», то есть той, которая бессильна перед своим обидчиком. Однако это, конечно же, не всегда так», — объяснила Наталия.

«Сравнивать эти типы насилия нельзя. Любое оставляет след и влияет впоследствии на психику человека. Мужчины молчат о насилии над ними: существует страх, что им не поверят и могут высмеять. Они также думают, что это означает их слабость, порождая стыд», — отметила Щанкина.

«Почти все пострадавшие от насилия обвиняют себя в происходящем. Однако важно помнить, что за насильственные действия ответственность всегда лежит на том, кто их применяет. В первую очередь, нужно обязательно поговорить с кем-то», — пояснила она.