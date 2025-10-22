«Мужчины об этом молчат»: Психолог рассказала про женский абьюз и как он проявляется
Психолог Щанкина: мужчинам стыдно признавать абьюз своей женщины
Сегодня Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины.
Клинический психолог, основатель и директор АНО Центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что об абьюзивном отношении со стороны женщин не принято говорить, особенно в патриархальном обществе. Однако точно можно сказать, что женский абьюз отличается от мужского.
«Говоря языком "жертва" и "абьюзер", мы навешиваем ярлыки на людей. У насилия нет гендера, однако нельзя игнорировать насилие мужчин над женщинами, которого, к сожалению, достаточно много. Пострадавших от мужского насилия, конечно, будет в разы больше. Мужчина сильнее физически», — сказала она.
По словам психолога, говоря о том, что над мужчинами совершается абьюз со стороны женщины, мы словно подрываем мужественность мужчин. Это является одним из общественных мифов, которые сильно влияют психику.
«Это две серьезные проблемы общества, которые наносят непоправимый ущерб каждому отдельному человеку, семье и обществу в целом. Любое насилие недопустимо в отношении другого человека: женщины, мужчины, ребенка — любого. Женщина априори слабее мужчины, и именно по этой причине её чаще воспринимают как «жертву», то есть той, которая бессильна перед своим обидчиком. Однако это, конечно же, не всегда так», — объяснила Наталия.
Она добавила, что если мужчина чаще использует физическое насилие, то женщина больше психологическое: унижения, оскорбления, газлайтинг и так далее.
«Сравнивать эти типы насилия нельзя. Любое оставляет след и влияет впоследствии на психику человека. Мужчины молчат о насилии над ними: существует страх, что им не поверят и могут высмеять. Они также думают, что это означает их слабость, порождая стыд», — отметила Щанкина.
Собеседница подчеркнула, что один из феноменов, связанных с насилием, — сковывающий стыд, который человек ощущает из-за происходящего. И не важно, мужчина это или женщина. Именно по этой причине большинство молчат и никому не рассказывают — не хотят повторно окунуться во всепоглощающее ощущение стыда и вины.
«Почти все пострадавшие от насилия обвиняют себя в происходящем. Однако важно помнить, что за насильственные действия ответственность всегда лежит на том, кто их применяет. В первую очередь, нужно обязательно поговорить с кем-то», — пояснила она.
Бесплатный телефон доверия для мужчин «ПряМой Диалог»: 8-800-700-54-15.