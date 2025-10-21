Психолог: Пугачева могла нанести психологическую травму Филиппу Киркорову
Народный артист России Филипп Киркоров впервые высказался о резонансном интервью Аллы Пугачёвой, в котором певица назвала их брак фиктивным. Артист отметил, что не держит на бывшую супругу зла и благодарен ей за поддержку, которую она оказывала ему в прошлом.
Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с изданием «Абзац» предположил, что в отношениях артистов могли присутствовать психологические травмы. По его мнению, Пугачёва отличается властным характером и склонностью к доминированию, а Киркоров проявляет черты нарциссизма, что могло привести к внутренним конфликтам в их браке.
В середине сентября Пугачёва в интервью Екатерине Гордеевой* заявила, что вышла замуж за Киркорова из жалости. Артисты прожили вместе более десяти лет — с 1994 по 2005 год. После развода они сохраняли дружеские отношения, однако, по слухам, позднее поссорились. Причину разрыва ни один из них публично не называл.
Читайте также: