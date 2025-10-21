Психолог: Пугачева могла нанести психологическую травму Филиппу Киркорову

21 октября 2025, 11:00

Филипп Киркоров и Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

Народный артист России Филипп Киркоров впервые высказался о резонансном интервью Аллы Пугачёвой, в котором певица назвала их брак фиктивным. Артист отметил, что не держит на бывшую супругу зла и благодарен ей за поддержку, которую она оказывала ему в прошлом.