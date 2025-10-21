Психолог назвала главное отличие проживания эмоций мужчинами и женщинами
Психолог Кардиакос: мужчины из-за стресса могут уйди в алкоголь и азартные игры
Эмоции — это внутренний язык, который влияет на наше мышление и поведение. Тем не менее, мужчины и женщины часто демонстрируют свои эмоции различными способами, обусловленными культурными нормами, биологическими особенностями и личным опытом. Эти различия формируют уникальные модели эмоционального поведения.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» назвала главное отличие проживания эмоций мужчинами и женщинами.
«Женщины могут уходить в шопоголизм. А мужчины — в другое. Представьте себе два разных супермаркета: для «женских» радостей — с одеждой, косметикой, украшениями, а для «мужских» — с гаджетами, видеоиграми, инструментами и аксессуарами для спорта», — пояснила она.
По словам психолога, с самого детства девочек и мальчиков учат по-разному справляться со стрессом и получать удовольствие.
Для девочек поход по магазинам закрывает несколько потребностей:
- Социально одобренный ритуал, которые может повторяться регулярно.
- Легитимный досуг: просмотр распродаж, выбор товаров разного цвета, добавление в корзину. Это воспринимается как приятное и безобидное хобби.
- Способ повысить самооценку: новая помада или платье дарят мгновенное ощущение привлекательности.
- Покупки являются формой и инструментом заботы.
Анастасия Кардиакос отметила, что мальчикам с детства прививают прагматизм, поэтому они зачастую покупают «только то, что нужно».
«И мужчины, и женщины испытывают стресс, тревогу, скуку, чувство неполноценности. Но «обезболивающие» они выбирают разные из-за социальных установок. Алкоголь и игромания — аддикции, соответствующие стереотипу «мужского поведения». Это быстро и радикально меняет сознание и создают иллюзию ухода от проблемы», — объяснила собеседница.
Она добавила, что азартные игры являются той же дофаминовой ловушкой, что и шопоголизм. Таким образом, культура предлагает мужчинам для снятия стресса «выпить и пойти на риск», а женщинам «пойти по магазинам и сделать себя и мир вокруг себя — красивее».
«Разные яды, одна рана», — резюмировала Кардиакос.