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Мужское здоровье под угрозой, если сил становится меньше, растет живот и пропадает сексуальное желание: как безопасно поднять тестостерон?

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Тестостерон часто связывают только с либидо и мышцами. На деле этот гормон влияет на сон, настроение, выносливость, обмен веществ и даже плотность костей. Многие пытаются поднять его БАДами, жесткими тренировками или сомнительными схемами из интернета, хотя проблема нередко кроется в лишнем весе, недосыпе, стрессе или болезни. Разбираемся, как повысить уровень тестостерона без вреда для здоровья в материале «Радио 1».



Что такое тестостерон

Тестостерон — это половой гормон, который вырабатывают в основном яички у мужчин и в меньшем количестве надпочечники. Его уровень меняется с возрастом, зависит от массы тела, сна, физической нагрузки и общего состояния организма. Сам по себе один анализ еще не ставит диагноз. Врачи всегда смотрят на жалобы, повторные показатели и сопутствующие болезни.

На что влияет тестостерон в нашем организме

Тестостерон помогает формировать мужские половые признаки, поддерживает половое влечение и участвует в выработке сперматозоидов. Он влияет на рост мышц, распределение жира, силу, восстановление после нагрузки и плотность костной ткани. Гормон также связан с уровнем энергии, концентрацией внимания и эмоциональным фоном.

Тестостерон в организме мужчины выполняет множество важных функций

При нормальном уровне мужчине проще сохранять мышечную массу, держать вес под контролем и переносить тренировки. Гормон поддерживает интерес к сексуальной жизни, помогает сохранять фертильность и влияет на качество эрекции. При выраженном дефиците страдают не только интимная сфера и внешний вид. Часто ухудшается сон, снижается работоспособность, растет раздражительность.

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Признаки снижения тестостерона

О низком тестостероне могут говорить слабое либидо, постоянная усталость, сонливость днем и снижение выносливости. Нередко появляются набор жира в области живота, потеря мышечной массы, ухудшение настроения и проблемы с концентрацией. У части мужчин снижается качество эрекции, реже возникают утренние возбуждения, уменьшается рост волос на теле. Иногда падает плотность костей и растет риск переломов.

Такие симптомы не всегда связаны именно с гормонами. Похожую картину дают ожирение, диабет, депрессия, болезни щитовидной железы, апноэ сна и прием некоторых лекарств. Поэтому ставить себе диагноз по одному признаку не стоит.

Как повысить уровень тестостерона без вреда здоровью

Безопасный путь начинается не с гормонов, а с образа жизни и обследования. Если есть жалобы, лучше сдать анализ утром и обсудить результат с врачом. Самостоятельный прием тестостерона может ухудшить фертильность, повысить густоту крови и замаскировать причину проблемы.

Самый частый фактор снижения тестостерона — избыток жира, особенно в области живота. Снижение веса у людей с ожирением часто помогает вернуть показатели ближе к норме. Резкие голодовки здесь не подходят. Они, наоборот, могут ухудшить гормональный фон.

Наращивание мышц с помощью тренировки на сопротивление тоже работает. Лучше всего помогают регулярные силовые занятия 2–4 раза в неделю без изнурения. Полезны базовые упражнения, постепенное увеличение нагрузки и время на восстановление.

Хороший сон — еще один ключевой фактор. Большая часть гормональной регуляции завязана на ночной отдых. Если мужчина спит по 4–5 часов, уровень тестостерона часто снижается. Цель — стабильные 7–9 часов сна в темной и тихой комнате.

Стресс тоже бьет по гормонам. При постоянном напряжении растет кортизол, а вместе с ним ухудшается восстановление, сон и аппетит. Помогают прогулки, режим, умеренная физическая активность, снижение перегрузок и отказ от бесконечной стимуляции кофеином.

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Список продуктов, повышающих уровень тестостерона

Еда не заменит лечение, но может поддержать гормональный фон. Рациону нужны полноценный белок, полезные жиры, витамины и минералы. Чаще стоит включать яйца, рыбу, нежирную говядину, печень, морепродукты, творог, натуральный йогурт, бобовые, гречку, орехи и тыквенные семечки. Важны оливковое масло, авокадо, зелень, брокколи, листовые овощи. Для синтеза гормонов особенно значимы цинк, магний, витамин D и омега-3. Если есть дефициты, их лучше подтверждать анализами, а не покупать добавки наугад.

Продукты, снижающие уровень тестостерона

Гормональному фону мешает не один конкретный продукт, а общий стиль питания. Чаще вредят избыток алкоголя, сладкая газировка, фастфуд, выпечка, десерты, полуфабрикаты и продукты с трансжирами. Проблему усиливают постоянные переедания и большие скачки сахара в крови. Сильный дефицит калорий тоже опасен. Когда человек ест слишком мало, организм экономит ресурсы, и уровень половых гормонов может падать.

Другие способы повышения тестостерона

Иногда полезно проверить не только сам тестостерон, но и глюкозу, липидный профиль, функцию щитовидной железы, витамин D и признаки апноэ сна. У части мужчин после коррекции этих проблем самочувствие заметно улучшается. Важно также пересмотреть лекарства, если это возможно. Некоторые препараты влияют на либидо и гормональный фон.

Разговор с врачом о терапии тестостероном нужен в тех случаях, когда есть симптомы и подтвержденный дефицит по анализам. Такая терапия подходит не всем. Ее назначают после обследования и под контролем крови, давления, простаты и общего состояния. Если мужчина планирует детей, этот момент особенно важен: внешний тестостерон может снижать выработку сперматозоидов.

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Тестостерон у женщин

Тестостерон есть и в женском организме. Он участвует в развитии фолликула в яичниках, влияет на кости, настроение, состояние кожи и общий тонус. Его уровень у женщин намного ниже, чем у мужчин, но даже небольшие отклонения могут сказаться на самочувствии.

Повышенный тестостерон у женщин

Повышенный тестостерон у женщин называют гиперандрогенией. Частые причины — синдром поликистозных яичников, нарушения работы надпочечников, лишний вес и некоторые лекарства. Внешние признаки включают сбой цикла, акне, жирность кожи, рост волос на лице и теле, выпадение волос на голове. Иногда снижается способность к зачатию.

Как понизить тестостерон женщине

С этой проблемой стоит идти к гинекологу-эндокринологу. Врач ищет причину и подбирает лечение, а не просто снижает цифру в анализе. Часто помогают коррекция веса, нормальный сон, уменьшение стресса и терапия основного заболевания. Самостоятельный прием гормонов или добавок здесь опасен.
Дарья Осипова

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