Мужское здоровье под угрозой, если сил становится меньше, растет живот и пропадает сексуальное желание: как безопасно поднять тестостерон?
Тестостерон часто связывают только с либидо и мышцами. На деле этот гормон влияет на сон, настроение, выносливость, обмен веществ и даже плотность костей. Многие пытаются поднять его БАДами, жесткими тренировками или сомнительными схемами из интернета, хотя проблема нередко кроется в лишнем весе, недосыпе, стрессе или болезни. Разбираемся, как повысить уровень тестостерона без вреда для здоровья в материале «Радио 1».
Что такое тестостеронТестостерон — это половой гормон, который вырабатывают в основном яички у мужчин и в меньшем количестве надпочечники. Его уровень меняется с возрастом, зависит от массы тела, сна, физической нагрузки и общего состояния организма. Сам по себе один анализ еще не ставит диагноз. Врачи всегда смотрят на жалобы, повторные показатели и сопутствующие болезни.
На что влияет тестостерон в нашем организмеТестостерон помогает формировать мужские половые признаки, поддерживает половое влечение и участвует в выработке сперматозоидов. Он влияет на рост мышц, распределение жира, силу, восстановление после нагрузки и плотность костной ткани. Гормон также связан с уровнем энергии, концентрацией внимания и эмоциональным фоном.
Тестостерон в организме мужчины выполняет множество важных функцийПри нормальном уровне мужчине проще сохранять мышечную массу, держать вес под контролем и переносить тренировки. Гормон поддерживает интерес к сексуальной жизни, помогает сохранять фертильность и влияет на качество эрекции. При выраженном дефиците страдают не только интимная сфера и внешний вид. Часто ухудшается сон, снижается работоспособность, растет раздражительность.
Признаки снижения тестостеронаО низком тестостероне могут говорить слабое либидо, постоянная усталость, сонливость днем и снижение выносливости. Нередко появляются набор жира в области живота, потеря мышечной массы, ухудшение настроения и проблемы с концентрацией. У части мужчин снижается качество эрекции, реже возникают утренние возбуждения, уменьшается рост волос на теле. Иногда падает плотность костей и растет риск переломов.
Такие симптомы не всегда связаны именно с гормонами. Похожую картину дают ожирение, диабет, депрессия, болезни щитовидной железы, апноэ сна и прием некоторых лекарств. Поэтому ставить себе диагноз по одному признаку не стоит.
Как повысить уровень тестостерона без вреда здоровьюБезопасный путь начинается не с гормонов, а с образа жизни и обследования. Если есть жалобы, лучше сдать анализ утром и обсудить результат с врачом. Самостоятельный прием тестостерона может ухудшить фертильность, повысить густоту крови и замаскировать причину проблемы.
Самый частый фактор снижения тестостерона — избыток жира, особенно в области живота. Снижение веса у людей с ожирением часто помогает вернуть показатели ближе к норме. Резкие голодовки здесь не подходят. Они, наоборот, могут ухудшить гормональный фон.
Наращивание мышц с помощью тренировки на сопротивление тоже работает. Лучше всего помогают регулярные силовые занятия 2–4 раза в неделю без изнурения. Полезны базовые упражнения, постепенное увеличение нагрузки и время на восстановление.
Хороший сон — еще один ключевой фактор. Большая часть гормональной регуляции завязана на ночной отдых. Если мужчина спит по 4–5 часов, уровень тестостерона часто снижается. Цель — стабильные 7–9 часов сна в темной и тихой комнате.
Стресс тоже бьет по гормонам. При постоянном напряжении растет кортизол, а вместе с ним ухудшается восстановление, сон и аппетит. Помогают прогулки, режим, умеренная физическая активность, снижение перегрузок и отказ от бесконечной стимуляции кофеином.
Список продуктов, повышающих уровень тестостеронаЕда не заменит лечение, но может поддержать гормональный фон. Рациону нужны полноценный белок, полезные жиры, витамины и минералы. Чаще стоит включать яйца, рыбу, нежирную говядину, печень, морепродукты, творог, натуральный йогурт, бобовые, гречку, орехи и тыквенные семечки. Важны оливковое масло, авокадо, зелень, брокколи, листовые овощи. Для синтеза гормонов особенно значимы цинк, магний, витамин D и омега-3. Если есть дефициты, их лучше подтверждать анализами, а не покупать добавки наугад.
Продукты, снижающие уровень тестостеронаГормональному фону мешает не один конкретный продукт, а общий стиль питания. Чаще вредят избыток алкоголя, сладкая газировка, фастфуд, выпечка, десерты, полуфабрикаты и продукты с трансжирами. Проблему усиливают постоянные переедания и большие скачки сахара в крови. Сильный дефицит калорий тоже опасен. Когда человек ест слишком мало, организм экономит ресурсы, и уровень половых гормонов может падать.
Другие способы повышения тестостеронаИногда полезно проверить не только сам тестостерон, но и глюкозу, липидный профиль, функцию щитовидной железы, витамин D и признаки апноэ сна. У части мужчин после коррекции этих проблем самочувствие заметно улучшается. Важно также пересмотреть лекарства, если это возможно. Некоторые препараты влияют на либидо и гормональный фон.
Разговор с врачом о терапии тестостероном нужен в тех случаях, когда есть симптомы и подтвержденный дефицит по анализам. Такая терапия подходит не всем. Ее назначают после обследования и под контролем крови, давления, простаты и общего состояния. Если мужчина планирует детей, этот момент особенно важен: внешний тестостерон может снижать выработку сперматозоидов.