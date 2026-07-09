09 июля 2026, 14:29

Фото: iStock/syahrir maulana

Тестостерон часто связывают только с либидо и мышцами. На деле этот гормон влияет на сон, настроение, выносливость, обмен веществ и даже плотность костей. Многие пытаются поднять его БАДами, жесткими тренировками или сомнительными схемами из интернета, хотя проблема нередко кроется в лишнем весе, недосыпе, стрессе или болезни. Разбираемся, как повысить уровень тестостерона без вреда для здоровья в материале «Радио 1».





Содержание Что такое тестостерон На что влияет тестостерон в нашем организме Тестостерон в организме мужчины выполняет множество важных функций Признаки снижения тестостерона Как повысить уровень тестостерона без вреда здоровью Список продуктов, повышающих уровень тестостерона Продукты, снижающие уровень тестостерона Другие способы повышения тестостерона Тестостерон у женщин Повышенный тестостерон у женщин Как понизить тестостерон женщине

Что такое тестостерон

На что влияет тестостерон в нашем организме

Тестостерон в организме мужчины выполняет множество важных функций

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Признаки снижения тестостерона

Как повысить уровень тестостерона без вреда здоровью

Фото: iStock/jarun011

Список продуктов, повышающих уровень тестостерона

Продукты, снижающие уровень тестостерона

Другие способы повышения тестостерона

Фото: iStock/Nastco

Тестостерон у женщин

Повышенный тестостерон у женщин

Как понизить тестостерон женщине