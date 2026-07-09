Садоводам рассказали, как спасти урожай в период затяжных дождей

09 июля 2026, 13:38

Садовод Сидельников: рыхление почвы позволит спасти растения в период дождей

Фото: iStock/schulzie

Специальные удобрения, уборка мульчи и рыхление почвы позволят защитить урожай во время затяжных дождей. Об этом рассказал садовод Александр Сидельников.





Он уточнил, что в период сильных ливней в грядки важно внести удобрения с полезными почвенными микроорганизмами для повышения сопротивляемости корней растений к гнилостным заболеваниям. А надземную часть необходимо обработать химическими фунгицидами, поскольку при повышенной влажности моментально распространяются фитофтора и парша.





«Также следует почистить дренажные канавы, которые помогут отвести воду от посадок. А еще убрать мульчу, потому что она задерживает влагу и способствует развитию гнили. Надо каждый день рыхлить землю, потому что во время дождей она становится плотной и плохо пропускает кислород к корням», — посоветовал Сидельников в разговоре с Москвой 24.

«Минимальная температура в выходные — +16...+18 °C, в воскресенье — +14....+16 °C, днем 11 июля — +24...+26 °C, по области — +21...+26 °C. В воскресенье по региону —+20...+25 °C, в Москве — +22...+23 °C», — рассказала эксперт.