«Звездопад, Венера и астероид-невидимка»: Ученый рассказал о ближайших значимых событиях на небе
Ученый Эйсмонт: главное событие июля — метеорный поток Южные Дельта-Аквариды
Лето — лучшее время не только для отпусков, но и для астрономических наблюдений. Однако в этом году астролюбителям придется идти на компромиссы: яркий звездопад Южные Дельта-Аквариды совпадет с полнолунием, а Венера, наоборот, покажется во всей красе. Что можно успеть увидеть в короткие июльские ночи и какие космические угрозы будоражат умы ученых?
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» заявил, что главным событием июля станет метеорный поток Южные Дельта-Аквариды. Начинается он уже в ближайшее воскресенье, а пика достигнет в ночь с 30 на 31 июля. Однако идеальную картинку может испортить естественный спутник Земли.
«Нам в этом плане не повезёт: пик приходится на полнолуние. Это так называемая "Оленья Луна" — название, которое дали индейцы. Луна будет подсвечивать небо, и это слегка помешает наблюдению метеорного потока», — предупредил он.
По словам эксперта, при ясной погоде можно будет зафиксировать до 25 метеоров в час. Искать падающие «звезды» лучше на юго-востоке неба, в районе созвездия Водолея. Научный сотрудник напомнил, что за романтичным термином «звездопад» стоит прозаичная физика. Падающие огоньки — это не звезды, а частицы кометной пыли, сгорающие в атмосфере.
«Это следы комет. Когда они идут по своей траектории вокруг Солнца, теряют часть вещества, и образуется такой "бублик" на небе. Земля пересекает этот "бублик", частицы попадают в атмосферу и сгорают», — объяснил Эйсмонт.
Он добавил, что для тех, кому надоели метеоры, или кто хочет увидеть планеты, в календаре есть еще одна важная дата — 17 июля.
«Все любят отсчитывать события либо от Луны, либо от Венеры. У Венеры тоже бывают фазы, как у Луны. И 17 июля мы увидим её во всей красе, потому что Луна будет очень тонким серпиком и почти не помешает. Правда, фазы Венеры различимы только в телескоп или мощный бинокль. Невооруженным глазом планета будет просто необычайно яркой точкой на вечернем небе», — отметил эксперт.
Космические новости июля не ограничиваются наблюдениями за ночным небом. Натан Эйсмонт затронул тему, которая волнует планетарную оборону, — астероид Апофис. В 2029 году он приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние.