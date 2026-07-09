«Звездопад, Венера и астероид-невидимка»: Ученый рассказал о ближайших значимых событиях на небе

09 июля 2026, 12:55

Ученый Эйсмонт: главное событие июля — метеорный поток Южные Дельта-Аквариды

Фото: iStock/3000ad

Лето — лучшее время не только для отпусков, но и для астрономических наблюдений. Однако в этом году астролюбителям придется идти на компромиссы: яркий звездопад Южные Дельта-Аквариды совпадет с полнолунием, а Венера, наоборот, покажется во всей красе. Что можно успеть увидеть в короткие июльские ночи и какие космические угрозы будоражат умы ученых?





Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» заявил, что главным событием июля станет метеорный поток Южные Дельта-Аквариды. Начинается он уже в ближайшее воскресенье, а пика достигнет в ночь с 30 на 31 июля. Однако идеальную картинку может испортить естественный спутник Земли.





«Нам в этом плане не повезёт: пик приходится на полнолуние. Это так называемая "Оленья Луна" — название, которое дали индейцы. Луна будет подсвечивать небо, и это слегка помешает наблюдению метеорного потока», — предупредил он.

«Это следы комет. Когда они идут по своей траектории вокруг Солнца, теряют часть вещества, и образуется такой "бублик" на небе. Земля пересекает этот "бублик", частицы попадают в атмосферу и сгорают», — объяснил Эйсмонт.

«Все любят отсчитывать события либо от Луны, либо от Венеры. У Венеры тоже бывают фазы, как у Луны. И 17 июля мы увидим её во всей красе, потому что Луна будет очень тонким серпиком и почти не помешает. Правда, фазы Венеры различимы только в телескоп или мощный бинокль. Невооруженным глазом планета будет просто необычайно яркой точкой на вечернем небе», — отметил эксперт.