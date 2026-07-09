Терапевт назвала россиянам неожиданную причину мигрени

09 июля 2026, 13:51

Терапевт Лапа назвала мигрень частым следствием проблем с ЖКТ

Фото: iStock/AntonioGuillem

Мигрень часто является не только сосудистой проблемой, но и последствием воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.