Терапевт назвала россиянам неожиданную причину мигрени
Мигрень часто является не только сосудистой проблемой, но и последствием воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
Специалист пояснила, что спазм сосудов в желудке или двенадцатиперстной кишке, возникающий из-за отёка или воспаления, вызывает боль, которая иррадиирует в голову. Этот болевой синдром сопровождается тошнотой и рвотой.
Врач отметила, что сосудистые спазмы, независимо от их локализации, всегда вызывают головную боль. Это связано с тем, что все сосуды взаимосвязаны, и в области головы находится большое количество нервных окончаний.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается «эпидемия» обмороков из-за хронического переутомления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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