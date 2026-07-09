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Терапевт назвала россиянам неожиданную причину мигрени

Терапевт Лапа назвала мигрень частым следствием проблем с ЖКТ
Фото: iStock/AntonioGuillem

Мигрень часто является не только сосудистой проблемой, но и последствием воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.



Специалист пояснила, что спазм сосудов в желудке или двенадцатиперстной кишке, возникающий из-за отёка или воспаления, вызывает боль, которая иррадиирует в голову. Этот болевой синдром сопровождается тошнотой и рвотой.

Врач отметила, что сосудистые спазмы, независимо от их локализации, всегда вызывают головную боль. Это связано с тем, что все сосуды взаимосвязаны, и в области головы находится большое количество нервных окончаний.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается «эпидемия» обмороков из-за хронического переутомления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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