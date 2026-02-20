«На 5 лет дольше»: Врач раскрыла способ продлить жизнь мужчинам без таблеток и врачей

20 февраля 2026, 16:50

Врач Чиркова: мужчины могут целовать жен по утрам и жить дольше

Фото: iStock/Miljan Živković

Семейное положение напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни мужчин. Какую роль играют поцелуи по утрам и почему полезно оставлять машину подальше от дома?





Заведующая центром здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» заявила, что в погоне за мужским здоровьем отношения играют не последнюю роль.





«Статистика неумолима: одиночество сокращает жизнь. Женатые мужчины живут на 5 лет дольше неженатых. А еще на это влияют стабильность, регулярное питание и сниженный уровень стресса», — сказала она.

«Я прочитала исследование: мужчина, который по утрам целует жену, ещё на пять лет дольше живёт», — делится Чиркова.

«Серединный путь нам советуют китайские философы: лежание на диване с пивом — плохо, но и убиваться в спортзале, качая мышцы, ни к чему непригодные, — тоже неправильно. Гармонично развитый человек получает полное наслаждение от жизни», — резюмировала собеседница.