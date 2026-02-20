«На 5 лет дольше»: Врач раскрыла способ продлить жизнь мужчинам без таблеток и врачей
Врач Чиркова: мужчины могут целовать жен по утрам и жить дольше
Семейное положение напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни мужчин. Какую роль играют поцелуи по утрам и почему полезно оставлять машину подальше от дома?
Заведующая центром здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» заявила, что в погоне за мужским здоровьем отношения играют не последнюю роль.
«Статистика неумолима: одиночество сокращает жизнь. Женатые мужчины живут на 5 лет дольше неженатых. А еще на это влияют стабильность, регулярное питание и сниженный уровень стресса», — сказала она.
По словам эксперта, есть способ продлить жизнь еще на несколько лет без таблеток и врачей.
«Я прочитала исследование: мужчина, который по утрам целует жену, ещё на пять лет дольше живёт», — делится Чиркова.
Она добавила, что главный враг современных мужчин, особенно водителей, — гиподинамия, поэтому нужно стремиться к гармонии между статикой и движением.
«Серединный путь нам советуют китайские философы: лежание на диване с пивом — плохо, но и убиваться в спортзале, качая мышцы, ни к чему непригодные, — тоже неправильно. Гармонично развитый человек получает полное наслаждение от жизни», — резюмировала собеседница.