«Не нужны мужикам подарки»: Юрий Куклачёв дал совет женщинам на 23 февраля

20 февраля 2026, 16:15

Юрий Куклачёв рассказал об идеальном подарке на 23 февраля

Юрий Куклачёв (Фото: кадр из программы «Жизнь и судьба»)

Дрессировщик Юрий Куклачёв рассказал, какой подарок на 23 февраля считает лучшим для мужчин. По его мнению, женщинам не стоит тратить деньги на дорогие вещи, так как представители сильного пола способны приобрести их самостоятельно.





В беседе с Общественной Службой Новостей Куклачёв заявил, что главное для мужчины в этот день — внимание и забота со стороны возлюбленной.

«Девочки, зачем ломать голову? Не нужны мужикам никакие подарки за сотни тысяч. Роскошный ужин, ласка, ваша преданность, понимание и доброта — это лучшие дары, поверьте! И такой подарок мужчина оценит, он покорит его сердце. А любую безделушку мужчина сам купит», — отметил артист.

«Подарок должен приносить положительные эмоции, а не только практичную пользу. Во всяком случае, я так считаю», — заключил циркач.