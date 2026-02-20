«Хочу в тюрьму»: Безработный россиянин «заминировал» отель и аэропорт ради ночлега
Житель Башкирии совершил преступление, чтобы попасть в тюрьму и получить жильё. Как сообщает издание UFA1.RU, мужчина по имени Олег приехал в Уфу и несколько дней не мог найти работу и ночлег.
Олег три дня скитался по городу без еды. Денег на хостел у него не было. Не найдя временного жилья и работы, он решил добиться ареста. Сначала мужчина ворвался в гостиницу и выкрикивал слова о бомбе, но охрана ему не поверила. Тогда он отправился в аэропорт.
Там россиянин сообщил сотрудникам транспортной безопасности, что в его сумке находится взрывчатка. Олег громко требовал вызвать полицию и переговорщиков. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию и провели досмотр, но опасных предметов не нашли.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Суд приговорил его к трём годам и двум месяцам колонии-поселения.
Читайте также: