«Хочу в тюрьму»: Безработный россиянин «заминировал» отель и аэропорт ради ночлега

20 февраля 2026, 16:06

В Уфе суд приговорил мужчину к трём годам колонии за ложное сообщение о взрыве

Фото: Istock/Rawf8

Житель Башкирии совершил преступление, чтобы попасть в тюрьму и получить жильё. Как сообщает издание UFA1.RU, мужчина по имени Олег приехал в Уфу и несколько дней не мог найти работу и ночлег.