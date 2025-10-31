На ММФ БРИКС-2025 представили авторскую концепцию развития городских пространств
В Санкт-Петербурге в рамках Международного муниципального форума БРИКС состоялась сессия Агентства стратегических инициатив «Формирование здоровой среды в населённых пунктах». На ней совладелец и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин представил авторскую концепцию развития городских пространств, ориентированную на здоровье, семейное благополучие и бережное отношение к культурному наследию.
Щекин подчеркнул, что современный девелопмент должен служить инструментом реализации стратегических задач страны и способствовать достижению национальных целей, в частности — в рамках проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет.
«Принципиально важно сохранять здоровье людей, повышать их благополучие и поддерживать семью как фундаментальную ценность общества. Ориентируясь на эти цели, Группа Родина создает среду, где человек может вести здоровый образ жизни, чувствовать себя в безопасности, растить детей и проводить больше времени с близкими», — отметил Щекин.
Методология Группы Родина строится на трёх ключевых принципах:
1. Семейноцентричность — создание инфраструктуры в шаговой доступности, которая поддерживает семью и способствует гармоничной жизни;
2. Бережное отношение к архитектуре и культурному коду территорий — сохранение исторического наследия и формирование эстетики современного города;
3. Технологичность — использование искусственного интеллекта и анализа больших данных при проектировании жилых пространств.
В качестве примера Щекин привёл восстановление объекта культурного наследия — Дома русского бильярда на территории бывшей фабрики «Свобода», спроектированной Константином Мельниковым. Здание превратили в современное пространство национальной игры, где традиции сочетаются с инновациями благодаря первому в мире фиджитал-комплексу русского бильярда.
Среди реализованных и текущих проектов компании — спортивно-образовательный кластер «Район российских дизайнеров», жилой комплекс «Союз», ставший первым в России кварталом здоровой жизни с 20 видами спорта и биохакинг-центром, а также семейный кластер «Родина Парк» с медиакомплексом и академией творческого развития.
По мнению Щекина, представленный подход имеет потенциал масштабирования в странах БРИКС, на которые приходится 45% мирового населения.
Международный муниципальный форум БРИКС, прошедший в Санкт-Петербурге с 29 по 31 октября, стал площадкой для обмена опытом между мэрами, губернаторами, предпринимателями и экспертами. Форум поддержали Совет Федерации, МИД России, правительство Санкт-Петербурга, Московская городская дума, РСПП, «Росконгресс» и другие организации.