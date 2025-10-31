На ММФ БРИКС-2025 представили авторскую концепцию развития городских пространств

31 октября 2025, 20:09

Фото: Группа Родина

В Санкт-Петербурге в рамках Международного муниципального форума БРИКС состоялась сессия Агентства стратегических инициатив «Формирование здоровой среды в населённых пунктах». На ней совладелец и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин представил авторскую концепцию развития городских пространств, ориентированную на здоровье, семейное благополучие и бережное отношение к культурному наследию.





Щекин подчеркнул, что современный девелопмент должен служить инструментом реализации стратегических задач страны и способствовать достижению национальных целей, в частности — в рамках проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет.





«Принципиально важно сохранять здоровье людей, повышать их благополучие и поддерживать семью как фундаментальную ценность общества. Ориентируясь на эти цели, Группа Родина создает среду, где человек может вести здоровый образ жизни, чувствовать себя в безопасности, растить детей и проводить больше времени с близкими», — отметил Щекин.