В Раменском отчитались о ходе благоустройства берега Борисоглебского озера

28 октября 2025, 16:13

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Благоустройство правого берега Борисоглебского озера проводят в Раменском округе. Сейчас на объекте закончили основные подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Специалисты уже проложили кабели для наружного освещения и системы видеонаблюдения и засыпали траншеи.





«Рабочие также становили сваи и металлоконструкции для настилов и террас смотровых площадок, а также провели санитарную обрезку зеленых насаждений», — говорится в сообщении.