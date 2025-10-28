В Раменском отчитались о ходе благоустройства берега Борисоглебского озера
Благоустройство правого берега Борисоглебского озера проводят в Раменском округе. Сейчас на объекте закончили основные подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты уже проложили кабели для наружного освещения и системы видеонаблюдения и засыпали траншеи.
«Рабочие также становили сваи и металлоконструкции для настилов и террас смотровых площадок, а также провели санитарную обрезку зеленых насаждений», — говорится в сообщении.В рамках реализации проекта планируется также благоустроить лесопарковую зону площадью 50 гектаров.
Завершить все работы должны в декабре 2026 года. Жители получат новое комфортное пространство для отдыха на свежем воздухе.