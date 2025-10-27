В Подольске с начала года реализовали более 90 проектов благоустройства
Свыше 90 проектов по благоустройству реализовали на территории городского округа Подольск с начала текущего года. Обновление коснулось детских площадок, пешеходных дорожек, дворов и пр. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, в округе провели модернизацию 19 детских площадок: там уложили безопасное покрытие и заменили устаревшие игровые комплексы на новые — более интересные и разнообразные.
«Во дворах отремонтировали асфальт на 26 участках и обустроили твёрдое покрытие на 27 пешеходных дорожках», — отмечается в сообщении.Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения на девяти участках улиц установили освещение. Благоустройство также провели на десяти значимых для жителей общественных пространствах.