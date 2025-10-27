Под Луховицами снесли семь полуразрушенных заводских корпусов
Комплекс из семи корпусов торфобрикетного завода, заброшенных и находившихся в полуразрушенном состоянии, снесли в посёлке Каданок муниципального округа Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Завод запустили в 1960 году. В начале 2000х работы там остановились из-за истощения торфяного месторождения. Заводские корпуса вывели из эксплуатации, со временем они начали разрушаться.
«Участок, на котором находились корпуса, передали в аренду. Однако договор с арендатором расторгли из-за того, что он не исполнил принятых на себя обязательств. В сентябре текущего года бывший арендатор снёс аварийные корпуса в рамках мирового соглашения с администрацией округа», — говорится в сообщении.Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет руководство муниципалитета.