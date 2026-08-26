«На завтрак или на ночь?»: Диетолог рассказала, когда есть творог, чтобы получить максимум пользы

26 августа 2026, 18:25

Диетолог Павлюк: творог следует есть на первый или второй завтрак

Фото: iStock / NataliPopova

Многие привыкли считать творог идеальным завтраком, но спортсмены всего мира едят его прямо перед сном. Так кто прав? И есть ли разница, в какое время суток съедать пачку этого кисломолочного продукта?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что в традиционной российской диетологии творог употребляется на первый или второй завтрак.





«Например, запеканка, сырники — это первый или второй завтрак, или перекус», — сказала она.

«Если смотреть международные спортивные рекомендации, то за полчаса до сна нужно съедать 200 граммов творога. Потому что там содержится сложный, долго усваивающийся белок. И спортсмены насыщают им организм», — отметила Павлюк.