«На завтрак или на ночь?»: Диетолог рассказала, когда есть творог, чтобы получить максимум пользы
Диетолог Павлюк: творог следует есть на первый или второй завтрак
Многие привыкли считать творог идеальным завтраком, но спортсмены всего мира едят его прямо перед сном. Так кто прав? И есть ли разница, в какое время суток съедать пачку этого кисломолочного продукта?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что в традиционной российской диетологии творог употребляется на первый или второй завтрак.
«Например, запеканка, сырники — это первый или второй завтрак, или перекус», — сказала она.
Однако, по словам эксперта, строгих ограничений по времени нет, и решение зависит от вашего образа жизни. Например, спортсмены используют творог совершенно иначе — для добора белка.
«Если смотреть международные спортивные рекомендации, то за полчаса до сна нужно съедать 200 граммов творога. Потому что там содержится сложный, долго усваивающийся белок. И спортсмены насыщают им организм», — отметила Павлюк.
При этом она подчеркнула, что жестких доказательств «правильного» или «неправильного» времени приема пищи нет. Все сводится к личному удобству, индивидуальным предпочтениям и качеству продукта.