«Начали юлить»: Адвокат рассказала о приговоре виновным в трагедии «Крокуса»

12 марта 2026, 18:04

Адвокат Айвар: в деле «Крокуса» нужна была смертная казнь

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по одному из самых громких и страшных дел в новейшей истории России — теракту в «Крокус Сити Холле». Пятнадцать фигурантов получили пожизненные сроки, однако работа по делу не закончена.





Почетный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» назвала приговор ожидаемым, но не во всем справедливым.





«Мы немножко недовольны. Мы просили четверым исполнителям, которые непосредственно в "Крокусе" совершали свои страшные поступки, назначить 25 лет тюрьмы, а далее — в исправительной колонии особого режима. Но суд с нами не согласился и назначил наказание, какое запрашивала Генеральная прокуратура. В этой части мы приговор будем обжаловать, потому что считаем, что безусловно, они подлежат более жесткому наказанию», — сказала она.

«Пострадало такое количество людей, и можно сказать, что этот факт из жизни страшной у людей вряд ли когда-то забудется. Есть такие последствия, которые человек пронесет всю свою жизнь и не смирится с тем, что произошло. Ключевое слово — жизнь, которое они отняли у почти 150 человек», — поделилась адвокат.

«На стадии предварительного следствия они признали себя виновными в полном объеме. А тут уже начали юлить: "Это я не осознавал, это я не понимаю". А когда ты, здоровенный мужичина, взрослый, берешь в руки автомат, берешь горючую смесь, берешь нож и идешь в концертный зал, начинаешь стрелять, глядя в глаза людям, которые падают от твоих зарядов, и ты говоришь: "Я не понимал"», — высказалась собеседница.