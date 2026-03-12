«Начали юлить»: Адвокат рассказала о приговоре виновным в трагедии «Крокуса»
Адвокат Айвар: в деле «Крокуса» нужна была смертная казнь
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по одному из самых громких и страшных дел в новейшей истории России — теракту в «Крокус Сити Холле». Пятнадцать фигурантов получили пожизненные сроки, однако работа по делу не закончена.
Почетный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» назвала приговор ожидаемым, но не во всем справедливым.
«Мы немножко недовольны. Мы просили четверым исполнителям, которые непосредственно в "Крокусе" совершали свои страшные поступки, назначить 25 лет тюрьмы, а далее — в исправительной колонии особого режима. Но суд с нами не согласился и назначил наказание, какое запрашивала Генеральная прокуратура. В этой части мы приговор будем обжаловать, потому что считаем, что безусловно, они подлежат более жесткому наказанию», — сказала она.
Адвокат подчеркнула, что наказание должно быть соразмерно страданиям жертв и масштабу трагедии, которая навсегда изменила жизни сотен семей.
«Пострадало такое количество людей, и можно сказать, что этот факт из жизни страшной у людей вряд ли когда-то забудется. Есть такие последствия, которые человек пронесет всю свою жизнь и не смирится с тем, что произошло. Ключевое слово — жизнь, которое они отняли у почти 150 человек», — поделилась адвокат.
Айвар затронула тему моратория на смертную казнь, признавшись, что в исключительных случаях, подобных теракту в «Крокусе», закон мог бы быть иным. Особое возмущение у адвоката вызвало изменение поведения осужденных. Если на стадии следствия они полностью признавали вину, то в суде попытались уйти от ответственности, ссылаясь на непонимание последствий своих действий.
«На стадии предварительного следствия они признали себя виновными в полном объеме. А тут уже начали юлить: "Это я не осознавал, это я не понимаю". А когда ты, здоровенный мужичина, взрослый, берешь в руки автомат, берешь горючую смесь, берешь нож и идешь в концертный зал, начинаешь стрелять, глядя в глаза людям, которые падают от твоих зарядов, и ты говоришь: "Я не понимал"», — высказалась собеседница.
Она подчеркнула, что расследование теракта продолжается: помимо осужденных, разыскиваются организаторы и пособники, находящиеся за пределами России. Кроме того, отдельно расследуется дело о недостатках в системе безопасности и пожаротушения в самом здании «Крокуса».