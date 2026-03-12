Суд взыскал с обвиняемых в теракте в «Крокусе» более 200 миллионов рублей

12 марта 2026, 12:28

Фото: iStock/AMilkin

Второй Западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Общая сумма взысканий превысила 200 миллионов рублей.





Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, иски были поданы как физическими лицами, так и организациями. Потерпевшие заявили о причиненном им физическом и моральном вреде, а компании сообщили об имущественных потерях, связанных с последствиями теракта.



Суд рассмотрел представленные требования и принял решение удовлетворить их. Общая сумма компенсаций превысила 200 миллионов рублей.



Согласно решению суда, фигуранты дела обязаны выплатить эти средства солидарно. Это означает, что ответственность за выплату компенсаций возлагается на всех обвиняемых по делу.

