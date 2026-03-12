Достижения.рф

Террористам из «Крокуса» огласили приговор

Baza: террористы из «Крокуса» получили пожизненный срок
Мосгорсуд вынес приговор по делу о теракте в «Крокусе». Об этом пишет телеграм-канал Baza.



По нему проходили 19 подсудимых. Четверых исполнителей — Далерджона Мирзоева*, Саидакрами Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова* — приговорили к пожизненному лишению свободы.

Суд также удовлетворил иски потерпевших. Пострадавшие и семьи погибших требовали компенсации в размере 150-200 миллионов рублей. Кроме того, удовлетворили ходатайство прокуратуры о назначении штрафов — от 500 тысяч. до 2,7 миллиона рублей.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл 22 марта 2024 года. По числу жертв это крупнейшая атака в России со времён трагедии в Беслане. В результате погибли 150 человек, включая шестерых детей, ещё 609 получили травмы. Основными причинами смерти стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения из‑за крупного пожара.

*Лица, внесенные в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
