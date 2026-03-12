Журналист Сараев покончил с собой после травм, полученных в теракте в «Крокусе»
Журналист Дмитрий Сараев, пострадавший во время теракта в «Крокус Сити Холле», покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Тело мужчины обнаружили в сентябре прошлого года. По словам близких, после теракта у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Сараев получил тяжёлое ранение позвоночника, а также страдал от тяжёлых психологических последствий произошедшего.
Во время нападения журналист и концертный промоутер стоял в очереди на билетном контроле, когда террористы открыли огонь. Пуля попала ему в спину и застряла в позвоночнике. Мужчину прооперировали, после чего он долго проходил лечение и реабилитацию.Очевидцы отмечают, что Сараев находился рядом с местом стрельбы и видел, как нападавшие расстреливали людей. Пережитые события сильно повлияли на его состояние и психику.
После теракта в «Крокус Сити Холле» Дмитрий Сараев прожил около полутора лет. Ему было 53 года. Родные и знакомые говорят, что он так и не смог полностью оправиться от полученных травм и пережитого стресса.
