«Начались проблемы»: Россиянам объяснили, к чему могут привести недоговоренности в сексе

12 февраля 2026, 15:23

Фото: Istock/Estradaanton

Испытывать проблемы с сексуальной совместимостью — не редкая ситуация в парах. Это может быть вызвано стрессом, разными рабочими графиками, усталостью, связанной с работой или воспитанием детей, или каким-то другим фактором.





Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» заявила, что проблемы в сексе — это маркер того, что в отношениях что-то не так.





«Дело в том, что в какой бы сфере ни начались проблемы, они в конце концов переходят в сферу сексуальную. И статистика показывает, что у расстающихся пар по полгода-год нет секса, хотя все будто нормально», — сказала она.

«Один партнёр обижается на другого, начинает болеть голова, потом еще что-то. Как правило, если отказывает в сексе женщина, то это может быть формой так называемой итальянской забастовки: жена есть, а постели нет. Потому что она таким образом просит обратить внимание на какую-то проблему», — объяснила Варра.