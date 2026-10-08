«Начинает подавать сигналы»: Косметолог объяснила, когда уход за кожей становится опасным

08 октября 2026, 11:02

Косметолог Пантус: лишний уход за кожей провоцирует шелушения и высыпания

Фото: iStock/Yaroslav Astakhov

Кислоты, ретинол, витамин С, пилинги и сыворотки — иногда в погоне за сиянием мы даём коже больше, чем она может вынести. А после записываемся к специалистам, чтобы исправить ситуацию, не доводя до «обратного эффекта».





Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист, специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» объяснила, что «переуход» зачастую делает кожу гиперчувствительной.





«Наша кожа не всегда готова к активному уходу, у нее есть предел. И когда нагрузка становится слишком высокой, она начинает подавать сигналы — например, гиперчувствительность», — сказала она.

«Реакции могут быть похожи на аллергические. Если любимый крем вдруг начинает щипать, тоник — жечь, а лицо после умывания стянуто и краснеет, это не "привыкание" и не "очищение". Скорее всего, кожа больше не справляется с тем объёмом активов, который вы ей предлагаете», — предупредила Пантус.

«В результате чего кожа начинает быстрее терять необходимую для себя влагу и становится более реактивной и чувствительной, и сухой в том числе, а возможно даже обезвоженной», — заявила собеседница.