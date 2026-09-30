Косметолог предупредила об ускоренном старении кожи из-за популярного компонента в кремах
Врач-косметолог и дерматолог Надежда Зорина предупредила, что кремы с высокой долей спирта способны пересушивать кожу лица и усиливать признаки возрастных изменений. При поврежденном защитном барьере риск раздражения становится выше.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что Alcohol и Alcohol Denat в перечне ингредиентов не делают продукт вредным автоматически. Однако при высокой концентрации такие компоненты провоцируют потерю влаги, чувство стянутости и покраснение.
По словам Зориной, после нанесения неподходящего крема кожа часто становится более чувствительной, а мелкие морщины выглядят выраженнее. Регулярное жжение или раздражение служит поводом отказаться от средства в пользу более мягкого ухода.
Отдушки напрямую не влияют на темпы старения, однако способны вызвать контактный дерматит у людей с чувствительной кожей. Косметолог посоветовала оценивать состав покупки и следить за реакцией лица сразу после применения.
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