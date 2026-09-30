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Косметолог предупредила об ускоренном старении кожи из-за популярного компонента в кремах

Врач Зорина: из-за высокой концентрации спирта в креме кожа постареет быстрее
Фото: iStock/gpointstudio

Врач-косметолог и дерматолог Надежда Зорина предупредила, что кремы с высокой долей спирта способны пересушивать кожу лица и усиливать признаки возрастных изменений. При поврежденном защитном барьере риск раздражения становится выше.



В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что Alcohol и Alcohol Denat в перечне ингредиентов не делают продукт вредным автоматически. Однако при высокой концентрации такие компоненты провоцируют потерю влаги, чувство стянутости и покраснение.

По словам Зориной, после нанесения неподходящего крема кожа часто становится более чувствительной, а мелкие морщины выглядят выраженнее. Регулярное жжение или раздражение служит поводом отказаться от средства в пользу более мягкого ухода.

Отдушки напрямую не влияют на темпы старения, однако способны вызвать контактный дерматит у людей с чувствительной кожей. Косметолог посоветовала оценивать состав покупки и следить за реакцией лица сразу после применения.

Дарья Осипова

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