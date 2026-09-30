Косметолог предупредила об ускоренном старении кожи из-за популярного компонента в кремах

30 сентября 2026, 08:05

Врач Зорина: из-за высокой концентрации спирта в креме кожа постареет быстрее

Фото: iStock/gpointstudio

Врач-косметолог и дерматолог Надежда Зорина предупредила, что кремы с высокой долей спирта способны пересушивать кожу лица и усиливать признаки возрастных изменений. При поврежденном защитном барьере риск раздражения становится выше.