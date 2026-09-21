Косметолог Миронова предупредила о риске инфекций из-за влажных мочалок
Врач-косметолог, эксперт по здоровью кожи Василина Миронова рассказала, что обычная мочалка для душа способна стать источником бактерий, грибков и плесени. Особенно опасны изделия, которые долго остаются влажными после использования.
В беседе с «Абзацем» специалист объяснила: тепло и высокая влажность создают благоприятные условия для микробов. Частицы отшелушенной кожи, следы геля и мыла служат для них питательной средой. При этом объемные мочалки часто выглядят сухими снаружи, хотя внутри сохраняют влагу.
Использование плохо просушенного аксессуара повышает риск раздражения, покраснения и зуда. Микроорганизмы могут попадать в поры, провоцировать воспаления и высыпания. При царапинах или других повреждениях кожи возрастает вероятность более серьезных инфекций, включая грибковые.
Миронова посоветовала тщательно промывать мочалку после каждого мытья и оставлять ее в месте с хорошей циркуляцией воздуха. Не стоит хранить аксессуар в закрытом шкафчике, контейнере или другом пространстве, где влага долго не испаряется.
Срок замены зависит от материала. Синтетическую мочалку рекомендуется использовать один-два месяца. Изделия из люфы и целлюлозы лучше менять через три-четыре недели. Силиконовые варианты служат дольше — при правильном уходе до года.
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