Косметолог Миронова предупредила о риске инфекций из-за влажных мочалок

21 сентября 2026, 15:57

Врач Миронова: Мочалки для душа могут быть рассадником инфекций

Фото: iStock/Annie Richards

Врач-косметолог, эксперт по здоровью кожи Василина Миронова рассказала, что обычная мочалка для душа способна стать источником бактерий, грибков и плесени. Особенно опасны изделия, которые долго остаются влажными после использования.