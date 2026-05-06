«Начинается не с мяса»: Россиянам раскрыли секрет, как приготовить вкусный шашлык в майские праздники
Президент Лиги Шашлыка Мальцев: вкус начинается не с мяса, а с розжига
Вы думаете, что умеете жарить шашлык? А знаете ли вы, почему мясо на магазинных углях из березы отличается от мяса на дровах груши? Или почему опытные шашлычники презирают жидкий розжиг?
Президент Лиги Шашлыка Валерий Мальцев в беседе с «Радио 1» заявил, что настоящий шашлык начинается не с мяса, а с того, на чем вы его будете готовить. И здесь эксперт категоричен: время дешевых одноразовых решений для тех, кто не планирует получать удовольствие от процесса.
«Шашлык — уникальное блюдо. С одной стороны — демократичное, с другой — премиальное для семейного коллективного употребления. Для коллективного потребления должен быть нормальный мангал, который прослужит не один сезон, и нормальные шампуры. Дальше идет выбор топлива: дрова или уголь? Большинство россиян покупают первый попавшийся пакет угля (чаще всего березовый) и поливают его жидкостью для розжига, но это преступление против вкуса. Есть большой набор сухих розжигов. Они безопаснее по всем параметрам. На мой взгляд, при правильном приготовлении лучше всего использовать дрова фруктовых пород: яблоня, вишня и груша», — объяснил он.
По словам эксперта, жидкости для розжига лучше не использовать. Он отметил, что уголь (березовый, дубовый, яблоневый) дает ровный стабильный жар, удобен для начинающих. А дрова (вишневые, грушевые) дают неповторимый аромат, которым пропитывается мясо. Они требуют большего мастерства в контроле температуры.
«Мясо при правильном маринаде успеет промариноваться даже когда вы разжигаете угли и ждете», — отметил Мальцев.