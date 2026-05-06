Диетолог назвал идеальный распорядок приема пищи в течение дня
Диетолог Максим Лисовский назвал идеальный распорядок приема пищи в течение дня. Об этом пишет Life.ru.
Врач рекомендует начинать утро со стакана тёплой воды. По его словам, завтракать следует в течение часа после пробуждения, отдавая предпочтение лёгкому блюду, например, омлету или творогу.
Диетолог также обращает внимание на популярность дробного питания, включающего 5–6 приёмов пищи в день. Лисовский подчёркивает, что между ними должно быть не менее трёх-четырёх часов, чтобы избежать набора веса.
Ужин рекомендуется планировать за четыре часа до отхода ко сну. Если вечером ощущается голод, можно выпить стакан кефира, заключил эксперт.
Читайте также: