Роскачество предупредило: один промах с шашлыком в жару грозит отравлением
Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Спеценко Елена предупредила, что готовый шашлык в жару быстро становится опасным для здоровья при нарушении температурного режима. Об этом пишет «Лента.ру».
Эксперт напомнила, что на пикнике при температуре выше плюс 25 мясо нельзя держать без холода дольше часа. В более прохладную погоду предел составляет два часа. Охлажденный продукт после покупки лучше отправить на мангал в течение 10–12 часов. Самый безопасный вариант — начать готовку в первые четыре часа и до этого держать упаковку в холодильнике.
После жарки блюдо не стоит оставлять на столе надолго. При обычной температуре срок хранения не превышает двух часов, а в зной сокращается до одного. Перед охлаждением куски нужно немного остудить. Слишком ранняя отправка в холодильник мешает равномерному снижению температуры и ускоряет рост микробов. Опасность выдают кислый или затхлый запах, липкая поверхность, слизь и странный оттенок. Такой продукт нужно сразу выбросить, а повторный прогрев здесь не поможет.
Читайте также: