«Начнет меняться»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшую неделю

15 июня 2026, 14:06

Синоптик Варакин: в Москве и Подмосковье в ближайшие дни начнет холодать

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Новая рабочая неделя в столичном регионе началась с летнего тепла до 23 градусов, но это лишь кратковременная передышка. Уже к вечеру понедельника погоду испортит атмосферный фронт, и до четверга москвичей ждут облака, локальные дожди и температура на пару градусов ниже июньской нормы.





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что к выходным возможно возвращение настоящего лета — до +25°C.





«Сегодня — самый тёплый день на рабочей неделе. Благодаря малооблачной погоде без дождей ожидается от 20 до 22°C в Москве, по области — от 19 до 23°C. Однако тепло продержится недолго. Уже после 20 часов ситуация начнёт меняться», — уточнил он.

«Виной тому атмосферный фронт, который больше проявит себя на границе Смоленской и Калужской областей. Ночью осадки могут задеть Новую Москву и районы у границы с Тверской областью. Во вторник и среду будет уже больше облаков, и похолодает. До четверга — ниже нормы, к выходным — снова тепло», — спрогнозировал Варакин.

«Основные дожди у нас уже прошли: выпало от 30% до 70% месячной нормы. Сейчас, я бы сказал, грибная погода. К выходным потеплеет, и можно брать лукошки, сапожки, мазь от комаров — и успешно. Погодные условия благоприятны для того, чтобы пошли колосовики, особенно в Дмитровском, Талдомском районах», — поделился синоптик.