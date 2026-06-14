Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости рассказал о погоде в Москве в воскресенье, 14 июня.
В Москве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные осадки. Ветер будет дуть с севера со скоростью от трех до восьми метров в секунду, сообщил Тишковец. По его словам, температура в столице поднимется до 18-21 градуса тепла, а в Подмосковье — до 17-22 градусов.
Атмосферное давление будет снижаться незначительно и составит около 739 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина раскрыла россиянам, каким будет июль в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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