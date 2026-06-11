Синоптик оценил вероятность белых ночей в Москве
Белые ночи в Москве невозможны. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Лента.ру».
По его словам, длительность и интенсивность светового дня зависят от высоты солнца и географической широты. На широте Санкт-Петербурга можно наблюдать белые ночи, в то время как на широте Москвы, несмотря на небольшое различие в градусах, белые ночи не бывают. Также синоптик отметил, что в Архангельске возможен полярный день, тогда как в Санкт-Петербурге он не наступает.
Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова раскрыла, когда в Москву придет прохлада. Согласно ее мнению, аномально теплая погода сохранится в регионе до 13 июня включительно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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