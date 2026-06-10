«Начнет спадать»: Синоптик рассказала, когда в Москву придет прохлада

10 июня 2026, 15:54

Синоптик Позднякова: в Москву придет прохлада 14 июня

Фото: iStock/nantonov

Первая половина недели уже побила температурные ожидания москвичей. Если во вторник было просто тепло, то в среду столбики термометров в отдельных районах города перешагнули отметку в 30 градусов.





Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что аномальное тепло задержится в регионе как минимум до 13 июня включительно. Однако погода перестанет быть сухой.





«В последующие дни у нас местами будут приниматься кратковременные дожди — от небольших до умеренных. В четверг возможно развитие грозовой деятельности. Температурный фон продолжит бить климатические рекорды и будет превышать норму на 6–7°. Ночные показатели также будут аномально высокими для июня», — сказала она.

«Ночь останется ещё комфортной — до +19°C. А вот дневная температура понизится, мы это ощутим. Температура будет в пределах 22–27°. Свежесть принесёт смена ветра: тёплый юго-восточный поток сменится на северо-западный. Хотя температурный фон по-прежнему будет превышать климатическую норму, разница сократится вдвое — до 3–4 градусов», — спрогнозировала Позднякова.