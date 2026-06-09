Стало известно, какая погода встретит москвичей в длинные выходные

09 июня 2026, 10:06

Синоптик Шувалов: Москву ждёт жара до +31 °C без дождей до середины июня

Фото: медиасток.рф

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве до наступления длинных выходных погода не будет претерпевать значительных изменений.





В беседе с RT синоптик подчеркнул, что в ближайшее время жителей Москвы и Подмосковья ожидают дни без осадков.

«Ближайшие дни в столичном регионе будет стоять жаркая и сухая погода без дождей. Ветер ожидается слабым. Заметных колебаний атмосферного давления не будет», — заявил он.