Стало известно, какая погода встретит москвичей в длинные выходные
Синоптик Шувалов: Москву ждёт жара до +31 °C без дождей до середины июня
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве до наступления длинных выходных погода не будет претерпевать значительных изменений.
В беседе с RT синоптик подчеркнул, что в ближайшее время жителей Москвы и Подмосковья ожидают дни без осадков.
«Ближайшие дни в столичном регионе будет стоять жаркая и сухая погода без дождей. Ветер ожидается слабым. Заметных колебаний атмосферного давления не будет», — заявил он.Шувалов добавил, что москвичей и гостей столицы порадует обилие солнца. В дневные часы температура воздуха будет достигать +30…+31 °C. Кроме того, специалист отметил, что предварительно можно говорить: подобная жаркая погода продержится в Москве вплоть до середины июня.