«По-летнему тепло»: стало известно, какая погода ожидается в Москве в начале июня

26 мая 2026, 13:29

Синоптик Шувалов: в начале июня в Москве будет по-летнему тепло

Начало июня в столичном регионе будет по-летнему теплым. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его словам, на этой неделе в Москве и Подмосковье практически ежедневно будут идти продолжительные дожди. Температура будет понижаться, и в пятницу днем составит не более +10…+12 °С. На выходных начнется потепление.





«В выходные 30–31 мая потихоньку погода в столице начнет выправляться. Ветер станет менее интенсивным, и температура повысится до +13…+15 °С. А уже в первые числа июня станет по-летнему тепло: 2 и 4 июня не исключены температуры выше 20 °С. Июнь начнется по-летнему», — сказал Шувалов Агентству городских новостей «Москва».

«К середине июня может потеплеть до +20…+25 °С. В третьей декаде возможно краткосрочное понижение температуры до +15…+20 °С», — уточнил синоптик.