«По-летнему тепло»: стало известно, какая погода ожидается в Москве в начале июня
Начало июня в столичном регионе будет по-летнему теплым. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, на этой неделе в Москве и Подмосковье практически ежедневно будут идти продолжительные дожди. Температура будет понижаться, и в пятницу днем составит не более +10…+12 °С. На выходных начнется потепление.
«В выходные 30–31 мая потихоньку погода в столице начнет выправляться. Ветер станет менее интенсивным, и температура повысится до +13…+15 °С. А уже в первые числа июня станет по-летнему тепло: 2 и 4 июня не исключены температуры выше 20 °С. Июнь начнется по-летнему», — сказал Шувалов Агентству городских новостей «Москва».
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил в разговоре с Москвой 24, что в первом летнем месяце ожидаются дожди.
«К середине июня может потеплеть до +20…+25 °С. В третьей декаде возможно краткосрочное понижение температуры до +15…+20 °С», — уточнил синоптик.
Однако уже к концу июня температурные показатели вновь поднимутся и будут достигать +25…+30 °С. Жаркая погода перейдет и в начало июля, заключил Ильин.