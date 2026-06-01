Стало известно, какой сюрприз погода преподнесёт москвичам на неделе
На этой неделе москвичи увидят грозу. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда именно её ждать.
Большую часть недели в столице сохранится относительно солнечная и сухая погода. Исключение составят последние рабочие дни — тогда над мегаполисом пройдёт гроза с дождём.
По прогнозам синоптика, непогода накроет город 4, 5 и 7 июня. В будние дни ночью температура воздуха будет держаться на отметках плюс 9–14 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 18–23 градусов.
Тишковец добавил, что к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов и наконец достигнут климатической нормы. В долгосрочной перспективе июнь на территории России покажет температуру и количество осадков в пределах нормы.
Читайте также: